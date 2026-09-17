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Le silence de Perelman

Jean-Clet Martin

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Une genèse de l ? espace et du temps qui oblige à repenser notre rapport au monde. Grigori Perelman a résolu l'un des plus grands problèmes mathématiques du XXe siècle, puis il a refusé la médaille Fields et le million de dollars qui l'accompagnait. Il s'est retiré dans le silence. Ce geste n'était pas une provocation. Il marquait une fidélité : son travail ne visait ni la gloire ni la récompense, mais l'accès à une vérité plus profonde, celle de la structure même de l'espace. A partir des travaux de Thurston et de Hamilton, ce livre montre comment Perelman transforme notre compréhension du réel. L'espace n'y apparaît plus comme un simple cadre où les choses se placent, ni comme un corrélat de la conscience, mais comme une réalité dynamique, capable de se modifier, de traverser ses propres déchirures et de produire ses formes. Il ne s'agit pas d'expliquer des équations, mais de saisir la portée d'une révolution discrète : une genèse de l'espace et du temps qui oblige à repenser notre rapport au monde. Le silence de Perelman devient alors le signe d'une exigence rare : laisser parler l'univers lui-même. Après avoir exploré les multiplicités dans l'art (L'oeil des choses), l'histoire (Ossuaires), et la fiction (Plurivers), Jean-Clet Martin plonge ici dans les profondeurs de l'espace mathématique, où les géométries de Thurston deviennent des feuillets vivants, traversés par le travail silencieux de Perelman. Une nouvelle étape dans sa réflexion sur des lignes qui franchissent les fissures du réel.

Par Jean-Clet Martin
Chez Kimé

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Auteur

Jean-Clet Martin

Editeur

Kimé

Genre

Philosophie des mathématiques

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Le silence de Perelman

Jean-Clet Martin

Paru le 17/09/2026

128 pages

Kimé

15,00 €

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