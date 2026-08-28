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Histoires à dévorer CM

Sylvie Hanot, Sandrine Brou

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Le fichier d'exploitation de la lecture suivie Le Petit Voleur d'ombres accompagne vos élèves de CM dans leur parcours de lecteur et contribue au développement de leur culture littéraire ! Les objectifs pédagogiques : Comprendre un récit d'aventure à dimension symbolique et poétique. Interpréter les éléments fantastiques comme métaphores des émotions et des peurs. Réfléchir aux valeurs mises en jeu : amitié, entraide, responsabilité, courage. Le fichier d'exploitation : Une programmation modulable : 3 semaines d'étude de chaque livre + 2 à 3 semaines de prolongements (production d'écrits, activités-jeux, mises en réseau, évaluation...), avec 2 séances de 30 minutes par semaine. Des fiches enseignant clé en main : compétences travaillées, objectifs de chaque exercice, conseils de différenciation, activités complémentaires autour du livre (mise en réseau) et évaluations. Des activités riches et variées pour une compréhension approfondie de l'oeuvre : activités en autonomie, en groupe ou en collectif, oral et production d'écrits. Pour chaque fiche élève, deux parcours différenciés (niveau et niveau ) et des modalités de travail différentes pour s'adapter aux besoins de tous les élèves de CM1, CM2 ou CM1-CM2. Une correction simple et rapide : une version facsimilée corrigée pour chaque fiche. En + : un espace numérique avec toutes vos ressources au même endroit (avec l'achat des pochettes) : Les albums, les documentaires... à vidéoprojeter pour travailler le rapport textes/images. Les audios des textes pour permettre aux élèves en difficulté d'accéder au contenu littéraire. Une fonctionnalité spécifique dans l'application pour faciliter la lecture des élèves DYS. Les fiches à imprimer et les corrigés à vidéoprojeter.

Par Sylvie Hanot, Sandrine Brou
Chez Nathan

|

Auteur

Sylvie Hanot, Sandrine Brou

Editeur

Nathan

Genre

Français CM1

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Histoires à dévorer CM

Sylvie Hanot, Sandrine Brou

Paru le 21/08/2026

52 pages

Nathan

25,00 €

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