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#Imaginaire

Brume éternelle

Thierry Di Rollo, Rollo thierry Di

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Dans un futur proche, Nov Bettany est un enquêteur du Régime francien... En réalité, il fait comme tout le monde, il baisse la tête et essaie de ne pas se faire remarquer par le pouvoir totalitaire et réactionnaire qui est en place. Quitte à travailler sur des dossiers absurdes et à ne rien dire pour passer entre les gouttes de la surveillance généralisée. Mais cela risque d'être compliqué avec la nouvelle affaire qui lui échoit, car elle met en cause le fils d'un haut dignitaire... Merveilleux texte de science-fiction dans la droite ligne d'un 1984 moderne, Brume éternelle est un texte magistral pour le grand retour de Thierry Di Rollo.

Par Thierry Di Rollo, Rollo thierry Di
Chez ActuSF

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Auteur

Thierry Di Rollo, Rollo thierry Di

Editeur

ActuSF

Genre

Science-fiction

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Brume éternelle

Thierry Di Rollo, Rollo thierry Di

Paru le 17/09/2026

120 pages

ActuSF

11,90 €

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Scannez le code barre 9782376867524
9782376867524
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