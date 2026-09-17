Dans un futur proche, Nov Bettany est un enquêteur du Régime francien... En réalité, il fait comme tout le monde, il baisse la tête et essaie de ne pas se faire remarquer par le pouvoir totalitaire et réactionnaire qui est en place. Quitte à travailler sur des dossiers absurdes et à ne rien dire pour passer entre les gouttes de la surveillance généralisée. Mais cela risque d'être compliqué avec la nouvelle affaire qui lui échoit, car elle met en cause le fils d'un haut dignitaire... Merveilleux texte de science-fiction dans la droite ligne d'un 1984 moderne, Brume éternelle est un texte magistral pour le grand retour de Thierry Di Rollo.