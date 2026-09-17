Trilogie de la guerre

Après l'éclatement de la guerre en Ukraine, leur exil et leur persécution politique, Elina Kulikova et Dima Efremov commencent à travailler sur une trilogie musicale. Le processus du projet suit le déroulement de la guerre et les réactions qu'elle suscite, tout en reposant sur une base biographique et poétique. Dans ces spectacles, ils parlent - ou plutôt chantent - à la première personne, en tant que témoins et complices involontaires de cette guerre. Chaque pièce de ce triptyque est élaborée sur une forme théâtrale et musicale di ? érente, avec trois styles musicaux distincts, classique, folklorique et pop. Ces pièces proposent également trois manières d'aborder l'un des sujets les plus di ? ciles : la guerre - en particulier lorsque celle-ci est menée au nom de votre propre pays. Elina Kulikova est écrivaine, metteuse en scène et performeuse. Elle a étudié au Bard College of Liberal Arts (New York) ainsi qu'à La Manufacture (Lausanne). Elle a travaillé en Russie, où elle a été nommée pour des prix nationaux de théâtre, puis aux Etats-Unis, en Europe et en Amérique latine. Elle a fui la Russie en février 2022, en raison de sa position anti-guerre, avant de faire l'objet d'une campagne de cyberharcèlement la désignant comme "traîtresse" , et vit depuis en France. Le thème central de son théâtre et de son écriture est la guerre en Ukraine, la violence de genre et la mémoire.