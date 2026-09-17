La chambre fougère

Un frère et une soeur sont contraints de quitter leur village suite à un incendie. Ils espèrent laisser derrière eux les dangers. Mais l'exil ne résout rien, réussiront-ils à dépasser ce qui les menace ? Celine Righi met en lumiere la dualite des hommes et de la nature et rappelle que les plantes - comme les hommes - peuvent tout autant guerir qu'empoisonner. Les orphelins Erna et son jumeau, dit " Pain-Beurre ", quittent leur terre natale dechiree par une ancienne querelle entre le Hameau et le Village. Car Erna souffre d'un mal etrange qui jaunit sa peau. Faute de soigneur dans la region, Pain-Beurre, pret a tous les sacrifices pour sauver sa soeur, vend la chaumiere familiale et conduit Erna dans un bourg : pragmatique, determine, il place sa foi dans la medecine traditionnelle. Erna, d'une nature plus singuliere, se fie quant a elle aux savoirs ancestraux - et aux forces invisibles qu'elle pressent a l'oeuvre. Mais l'exil ne guerit de rien. A mesure que le temps passe, le passe refait surface, charriant son lot de rancoeurs et de souvenirs douloureux. A commencer par celui de la tante Vandeline, figure toxique qui empoisonna l'histoire familiale. Mais tandis que Pain-Beurre s'epuise a veiller sur sa soeur, un mal s'insinue en lui aussi : une rancune sourde et devorante. Consciente du danger, Erna lui ordonne de consulter un extravagant reclus au sommet d'une colline et detenteur d'un remede susceptible de la sauver. Dans ce roman empreint de realisme magique ou affleurent les motifs et la mecanique du conte, le lecteur retrouvera le rythme a la fois vif et poetique qui caracterise l'ecriture de Celine Righi, de meme que son refus de ceder a tout desespoir. Car s'il explore le deuil et la culpabilite, le recit n'en exhausse pas moins la beaute du sacrifice et la puissance des liens fraternels. Avec La Chambre fougere , Celine Righi approfondit une veine nouvelle de son oeuvre : mettant en lumiere la dualite des hommes et de la nature, elle interroge avec finesse l'ambiguite des forces qui nous traversent, et rappelle que les plantes - comme les hommes - peuvent tout autant guerir qu'empoisonner.