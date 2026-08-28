Comment une enfant, née à Cannes, vivant dans une villa cossue au sein d'une famille bourgeoise, en vient-elle à se rebeller ? Dans une série de courts chapitres, la narratrice raconte son enfance et son adolescence sous le sceau de la religion, mêlant expérience intime et contexte socioculturel des années 1980 à aujourd'hui. Adulte, elle fait état de son égarement dans les promesses du développement personnel. Laetitia Faure explore l'emprise des croyances, le poids des convenances, le contrôle et ses excès. Elle énonce, sans fard, ce que le pouvoir fait au corps social comme au corps des femmes. Récit d'une violence longtemps étouffée en elle, Possédés est aussi une échappée et une libération. Laetitia Faure est née en 1981. Après des études de langues et littératures étrangères à Milan, elle travaille dans le secteur de la communication aux Etats-Unis puis en France. Possédés est son premier roman, l'émergence d'une voix profondément singulière.