Les aventuriers du cubisme

Voilà comment tout a commencé ! Voilà comment ils ont révolutionné l'art ! Les virées entre artistes fauchés, les ateliers misérables, le choc de l'art africain, les chicanes, les intrigues, le Tout-Paris qui s'indigne, les critiques assassines... Qui étaient les illuminés à l'origine de tout ce chambardement ? Des peintres bien sûr, Cézanne, Picasso, Braque, Derain... des poètes, Apollinaire, Max Jacob... des marchands aussi comme Daniel-Henry Kahnweiler. On les suit à la trace, ils s'adorent, se haïssent, se confient ! L'amour, la vie, la mort, la création, les anecdotes qui font la grande histoire, celle d'un mouvement qui a fondé la modernité, le Cubisme !