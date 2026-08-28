Pourquoi les juifs n'aiment pas les antisémites

Comment l'antisémitisme se manifeste-t-il aujourd'hui, alors que l'actualité exacerbe les tensions ? Pour mettre cette question en perspective, Jean-Claude Grumberg nous offre une fable puissante : à l'invitation d'une radio "libre" , un vieil auteur juif, à qui Hitler "a donné un sujet pour la vie" , se trouve confronté à un antisémite qui ne veut pas dire son nom. L'émission est annulée pour des raisons techniques. Ce dialogue qui n'aura pas lieu se mue en conflit intérieur. Jean-Claude Grumberg prend conscience que trois voix ont, tout au long de sa vie, successivement pris le dessus pour répondre aux provocations antisémites : celle du fils et petit-fils de déporté, celle de l'enfant caché, celle de l'écrivain. Réflexions et souvenirs se mêlent en un tableau contrasté, aussi cinglant que cocasse.