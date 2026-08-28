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#Roman francophone

Pourquoi les juifs n'aiment pas les antisémites

Jean-Claude Grumberg

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Comment l'antisémitisme se manifeste-t-il aujourd'hui, alors que l'actualité exacerbe les tensions ? Pour mettre cette question en perspective, Jean-Claude Grumberg nous offre une fable puissante : à l'invitation d'une radio "libre" , un vieil auteur juif, à qui Hitler "a donné un sujet pour la vie" , se trouve confronté à un antisémite qui ne veut pas dire son nom. L'émission est annulée pour des raisons techniques. Ce dialogue qui n'aura pas lieu se mue en conflit intérieur. Jean-Claude Grumberg prend conscience que trois voix ont, tout au long de sa vie, successivement pris le dessus pour répondre aux provocations antisémites : celle du fils et petit-fils de déporté, celle de l'enfant caché, celle de l'écrivain. Réflexions et souvenirs se mêlent en un tableau contrasté, aussi cinglant que cocasse.

Par Jean-Claude Grumberg
Chez Seuil

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Auteur

Jean-Claude Grumberg

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

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Pourquoi les juifs n'aiment pas les antisémites

Jean-Claude Grumberg

Paru le 28/08/2026

208 pages

Seuil

18,00 €

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Scannez le code barre 9782021578690
9782021578690
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