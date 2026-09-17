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#Essais

Panser l'intime - Réinvestir son corps et sa sexualité après des violences sexuelles

Stéphanie Doe

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Un ouvrage sensible pour comprendre les conséquences des violences sexuelles, retrouver un sentiment de sécurité et réinventer une intimité choisie. Les violences sexuelles peuvent laisser une empreinte profonde sur le corps, le système nerveux, les émotions, l'estime de soi et la capacité à faire confiance. Beaucoup de victimes se demandent si elles pourront un jour retrouver une relation apaisée à leur corps et leur intimité. Ce qu'elles vivent reste encore trop souvent minimisé ou entouré de culpabilité. Dans Panser l'intime , Stéphanie Doe propose un parcours de compréhension et de reconstruction fondé sur les connaissances actuelles en psychotraumatologie, en sexologie et en approches corporelles. Avec simplicité, elle met des mots sur ce que vivent tant de personnes victimes de violences : la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique, la honte, les difficultés relationnelles ou les bouleversements de la sexualité. A travers des exercices de reconnexion au corps, des outils pour apprivoiser ses limites et retrouver un sentiment de sécurité, ce livre vous aidera à renouer avec votre désir et construire une intimité qui vous ressemble. Parce qu'il ne s'agit pas de retrouver la personne que vous étiez avant les violences, mais de devenir celle que vous choisissez d'être, Panser l'intime vous accompagne avec douceur et respect sur un chemin essentiel : celui de la réappropriation de votre corps, de votre désir et de votre liberté.

Par Stéphanie Doe
Chez La Musardine

|

Auteur

Stéphanie Doe

Editeur

La Musardine

Genre

Faits de société

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Panser l'intime - Réinvestir son corps et sa sexualité après des violences sexuelles

Stéphanie Doe

Paru le 24/09/2026

La Musardine

21,00 €

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Scannez le code barre 9782364906976
9782364906976
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