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L'Imagination

Paul Ricoeur, Paul Ricœur

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La théorie complète du philosophe sur l'imagination. En 1975, Paul Ricoeur donne deux séries de cours en anglais sur l'imagination à l'Université de Chicago. La première, consacrée à la part sociale et politique de l'imagination, a été publiée sous le titre L'Idéologie et l'Utopie (Seuil, 1997). Il aura fallu attendre longtemps pour que le second volet, portant sur l'imagination individuelle, soit accessible et sa publication autorisée à titre posthume. Les dix-neuf leçons, dont le texte a été établi à partir des enregistrements des cours et des notes de Ricoeur par une équipe d'éditeurs de l'université de Chicago, sont accompagnées d'un appareil critique complet. Cette question de l'imagination n'a cessé de le préoccuper, mais, paradoxalement, il n'y a jamais consacré d'ouvrage. Paul Ricoeur parcourt la tradition philosophique sur l'image et l'imagination, souvent réduites à leur fonction reproductrice ou mimétique, pour proposer in fine une véritable théorie de la fiction dans laquelle l'imagination créatrice est au coeur de l'agir humain. Paul Ricoeur (1913-2005) Il est l'un des philosophes les plus importants du XXe siècle. Il a notamment publié, chez Points, Soi-même comme un autre (1996), La Métaphore vive (1997), ?? La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli (2003), L'Idéologie et l'Utopie (2005) et Le Conflit des interprétations (2013). Traduit de l'anglais et préfacé par Jean-Luc Amalric

Par Paul Ricoeur, Paul Ricœur
Chez Points

|

Auteur

Paul Ricoeur, Paul Ricœur

Editeur

Points

Genre

Autres

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L'Imagination

Paul Ricoeur, Paul Ricœur

Paru le 28/08/2026

704 pages

Points

15,90 €

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9791041427932
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