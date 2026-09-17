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Monuments historiques de Guyane

Collectif, Hervé Chopin éditions

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L'inventaire officiel, illustré des 94 Monuments historiques de Guyane Réalisée en collaboration avec les services patrimoniaux des Directions des Affaires culturelles, cette collection propose un panorama représentatif des Monuments historiques des régions. Elle est illustrée de photographies inédites et de documents d'archives. Un inventaire exhaustif complète chaque ouvrage. Territoire aux multiples héritages, la Guyane conserve, à travers ses 94 édifices protégés au titre des Monuments historiques, les traces d'une histoire marquée par les rencontres, les épreuves et les métissages culturels. Parmi ceux-ci, la résidence préfectorale dite chalet Bourda de Cayenne, les roches gravées et polissoirs de Rémire-Montjoly, le camp de la Transportation et le relais Barcarel à Saint-Laurent-du-Maroni, la maison de Dreyfus sur l'île du Diable, ou l'église Saint-Joseph de Mana. Cet ouvrage propose un panorama représentatif des différentes architectures de la région, illustré de plus de 130 photographies inédites et documents d'archives. Réalisé par les services patrimoniaux de la Direction des Affaires culturelles, il est une invitation à la découverte des Monuments historiques de Guyane.

Par Collectif, Hervé Chopin éditions
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Collectif, Hervé Chopin éditions

Editeur

Hervé Chopin éditions

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Généralités

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Monuments historiques de Guyane

Collectif, Hervé Chopin éditions

Paru le 17/09/2026

Hervé Chopin éditions

24,50 €

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Scannez le code barre 9782357209763
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