Une remarquable fresque sociale dans le Londres contemporain. Londres, 2021. Campbell Flynn, historien de l'art, connaît un succès inattendu avec sa biographie de Vermeer. Né dans un quartier populaire de Glasgow et marié à une cousine de la famille royale, il pense avoir échappé aux menaces de son enfance. Première erreur fatale. La seconde sera de ne pas saisir que le monde est en train de changer. Pendant une année fulgurante où se croiseront les chemins d'artistes et de politiciens, de pontes de la mode et de travailleurs clandestins, d'oligarques russes et de jeunes rappeurs, la trajectoire de cet homme, sa grandeur et sa décadence révéleront les mécanismes de la corruption contemporaine. "Une éblouissante fresque sociale". LES ECHOS "Remarquable". "Décapant". LE FIGARO LE SOIR ANDREW O'HAGAN est né à Glasgow en 1968. Ses romans, traduits dans plus de quinze pays, ont été trois fois finalistes du Booker Prize. Il est notamment l'auteur des Ephémères, best-seller littéraire célébré par la critique et le public. Caledonian Road est en cours d'adaptation audiovisuelle. Traduit de l'anglais (Ecosse) par Céline Schwaller