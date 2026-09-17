Référence incontournable en pneumologie, la 9e édition du Référentiel du CEP offre un contenu actualisé et parfaitement aligné sur les exigences des EDN. Clair, structuré et orienté vers l'entraînement, il constitue l'outil indispensable pour réussir sa préparation. Cette 9e édition du Référentiel de pneumologie ne se contente pas d'être une mise à jour : elle a été entièrement repensée pour répondre aux exigences de la réforme du deuxième cycle des études de médecine et aux nouvelles attentes des étudiants. Parce qu'aujourd'hui, connaître son cours ne suffit plus, ce référentiel a été conçu pour permettre d'apprendre, comprendre et surtout raisonner comme un futur médecin. Chaque chapitre associe connaissances scientifiques, raisonnement clinique et préparation aux nouvelles modalités d'évaluation, afin d'offrir un véritable outil d'entraînement à la pratique. Une approche pédagogique unique 1. Une organisation pensée pour apprendre plus vite et retenir plus longtemps Tous les chapitres suivent désormais une structure identique, reproduisant la démarche clinique du médecin. Cette homogénéité facilite les révisions, développe le raisonnement diagnostique et permet d'acquérir progressivement les bons réflexes de prise en charge. 2. Les messages qui comptent vraiment sur le terrain Les notions indispensables à connaître pour l'exercice sur le terrain sont immédiatement repérables grâce aux encadrés "Au lit du malade" . Véritables concentrés de pratique clinique, ils mettent en avant ce que tout étudiant devra savoir reconnaître, comprendre et appliquer au quotidien. 3. Les pièges à éviter Parce que la médecine ne consiste pas seulement à connaître les bonnes réponses, mais aussi à éviter les erreurs, les principaux pièges diagnostiques et thérapeutiques sont identifiés par un pictogramme spécifique. Une aide précieuse pour développer son esprit critique et sécuriser sa pratique. 4. Une immersion dans la réalité clinique Chaque chapitre débute par une illustration mettant en scène un patient confronté à la pathologie étudiée. Cette contextualisation originale replace immédiatement les connaissances dans une situation concrète et favorise un apprentissage centré sur le patient. 5. Une préparation intégrée aux ECOS Les encadrés "Conseil ECOS" accompagnent l'étudiant tout au long de l'ouvrage avec des conseils pratiques, méthodologiques et comportementaux directement inspirés des attentes des Examens Cliniques Objectifs Structurés. Bien plus qu'une préparation à l'examen, ils permettent d'acquérir les réflexes attendus chez un futur praticien.