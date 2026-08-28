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#Roman jeunesse

Halloween, nous voilà !

Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris

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Le roman d'Halloween le plus drôle de l'année ! Entre mauvais coups, danse sur Thriller et pluie de bonbons, Fannette est de retour pour une aventure aussi hilarante que terrifiante... ou presque ! Pour Fannette, Halloween est sans conteste la meilleure fête de l'année. Se déguiser, faire peur aux autres et repartir avec un maximum de bonbons : le programme parfait ! Et cette fois, la reine des Pestes voit les choses en grand. Avec sa bande d'amis, elle prépare une chorégraphie géante sur Thriller de Michael Jackson qui promet de transformer la cantine en piste de danse monstrueuse. Sans oublier une grande collecte de bonbons au profit d'une association. Car même la reine des Pestes peut avoir un grand coeur... à sa manière ! Entre préparatifs, bêtises, humour, amitié et esprit de fête, Fannette entraîne les jeunes lecteurs dans une aventure pleine de surprises, de rires et de rebondissements.

Par Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Halloween, nous voilà !

Virginy L. Sam, Marie-Anne Abesdris

Paru le 28/08/2026

240 pages

Editions de la Martinière

11,90 €

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