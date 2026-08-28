Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro et Albanie : les pays de l'Adriatique forment un carrefour de civilisations, dont la gastronomie est aussi riche et diversifiée que leurs cultures et leurs traditions. Venue de la mer, de la plaine ou de la montagne, chaque recette est une invitation au voyage et à la découverte. En soupe de poisson dans le peshk me lenge, en ragoût dans le bograc ou encore en tarte dans la kvrgusa au poulet, les produits de la mer et les viandes se déclinent en plats généreux et réconfortants. Côté végétal, on y trouve les légumes dans des salades colorées et les fruits dans des desserts typiques et riches à base de figues, de myrtilles ou d'abricots. Si chaque pays de l'Adriatique possède un patrimoine culinaire qui lui est propre, la convivialité et le partage sont le point commun de leur cuisine. C'est ce que Mireille Sanchez nous dévoile au fil des 55 recettes authentiques de cet ouvrage.