Dans quel corps vivons-nous ?

On a le corps que l'on a et le corps que l'on est ! K. G Du ? rcheim Dans cette réflexion majeure, Jean-Yves Leloup commente les douze corps que nous avons tous : corps de mémoires, de nourritures, de pulsions, d'émotions, de désirs, de pensées, de paroles, de rêves, de sentiments, de louanges, de lumière et de silence... Comment aider à soigner diverses pathologies en métamorphosant ces douze corps pour renouveler notre être entier ? Comment tous ces corps cohabitent-ils en nous ? Peuvent-ils nous conduire à plus de conscience, de bienveillance, vers un élargissement de la vie intérieure ? Grâce à ce livre clair et profond, nous comprenons mieux notre "Je suis' personnel, quelles sont nos limites à dépasser et nos infinis à redécouvrir.