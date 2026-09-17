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Dans quel corps vivons-nous ?

Jean-Yves Leloup, Jean-Yves Leloup

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On a le corps que l'on a et le corps que l'on est ! K. G Du ? rcheim Dans cette réflexion majeure, Jean-Yves Leloup commente les douze corps que nous avons tous : corps de mémoires, de nourritures, de pulsions, d'émotions, de désirs, de pensées, de paroles, de rêves, de sentiments, de louanges, de lumière et de silence... Comment aider à soigner diverses pathologies en métamorphosant ces douze corps pour renouveler notre être entier ? Comment tous ces corps cohabitent-ils en nous ? Peuvent-ils nous conduire à plus de conscience, de bienveillance, vers un élargissement de la vie intérieure ? Grâce à ce livre clair et profond, nous comprenons mieux notre "Je suis' personnel, quelles sont nos limites à dépasser et nos infinis à redécouvrir.

Par Jean-Yves Leloup, Jean-Yves Leloup
Chez Le Relié

|

Auteur

Jean-Yves Leloup, Jean-Yves Leloup

Editeur

Le Relié

Genre

Ouvrages généraux

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Dans quel corps vivons-nous ?

Jean-Yves Leloup, Jean-Yves Leloup

Paru le 17/09/2026

240 pages

Le Relié

15,00 €

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