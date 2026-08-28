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#Polar

Newburn

Jacob Phillips, Chip Zdarsky

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Loyal seulement envers lui-même, Easton Newburn est un détective privé indépendant travaillant pour l'ensemble des familles du crime de New York, afin d'empêcher tout conflit interne et d'éviter que la ville ne se transforme en un gigantesque champ de bataille. Naviguant dans cette zone grise entre les forces de l'ordre et celles du chaos, Newburn traque aussi bien les meurtriers et les voleurs que les élus corrompus, sachant que le moindre faux-pas pourrait le placer en ligne de mire...

Par Jacob Phillips, Chip Zdarsky
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Jacob Phillips, Chip Zdarsky

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Policier-Espionnage

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Newburn

Jacob Phillips, Chip Zdarsky

Paru le 28/08/2026

328 pages

Urban Comics Editions

36,50 €

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