Loyal seulement envers lui-même, Easton Newburn est un détective privé indépendant travaillant pour l'ensemble des familles du crime de New York, afin d'empêcher tout conflit interne et d'éviter que la ville ne se transforme en un gigantesque champ de bataille. Naviguant dans cette zone grise entre les forces de l'ordre et celles du chaos, Newburn traque aussi bien les meurtriers et les voleurs que les élus corrompus, sachant que le moindre faux-pas pourrait le placer en ligne de mire...