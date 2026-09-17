La pensée de Gandhi

On croit connaître Gandhi : l'icône de la non-violence, le marcheur du sel, le père de l'indépendance indienne. Mais connaît-on vraiment sa pensée ? Jean-Pierre Béchu restitue ici la cohérence philosophique, morale et spirituelle d'une oeuvre trop souvent réduite à sa dimension politique. Vérité, non-violence, désobéissance civile, primauté de la conscience : chez Gandhi, l'action ne se sépare jamais d'une transformation intérieure. Nourri par la tradition hindoue, mais aussi par le Sermon sur la Montagne, Tolstoï ou Thoreau, Gandhi forge une voie originale : le satyagraha , cette " force de la vérité " qui fait de la non-violence non une faiblesse, mais un courage extrême. Un ouvrage essentiel pour comprendre pourquoi Gandhi demeure, aujourd'hui encore, l'un des grands penseurs de l'engagement spirituel et politique.