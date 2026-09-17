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#Essais

Anthropologie de l'orgasme

Enguerran Macia

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En mobilisant les différents savoirs produits sur l'orgasme, ce livre montre que ce phénomène complexe est tout autant déterminé par notre matérialité corporelle que par la vie en société et la culture dans laquelle nous évoluons. Et, bien que pris dans ces jeux de contraintes, chacun est également acteur d'une construction de soi comme sujet jouissant. L'orgasme et le plaisir sexuel sont des phénomènes étonnamment peu abordés par la recherche. En biologie, ils sont subsumés sous la fonction reproductive. En anthropologie, ils disparaissent derrière l'analyse des systèmes d'alliance et de parenté. En psychologie, la libido et les psychopathologies finissent par les effacer. L'orgasme constitue pourtant un prisme particulièrement éclairant pour appréhender la condition humaine. En quelques secondes, il condense tout notre être-au-monde. Il prend racine dans les corps, dans une biologie commune non seulement à tous les membres de notre espèce mais aussi à une partie non négligeable du vivant. Il nous renvoie également à notre vie psychique : les désirs et les fantasmes contribuent à le moduler et, en brouillant quelques instants les repères de la conscience, il permet d'autant mieux de la révéler. Dans l'espèce humaine, les normes sociales et culturelles déterminent ses représentations et ordonnent les pratiques permettant de le vivre : nous n'avons pas toutes et tous les mêmes chances de jouir de notre sexualité selon la culture dans laquelle nous sommes immergés, selon notre milieu d'appartenance ou notre genre. A travers une approche interdisciplinaire, inter-populationnelle et inter-espèces, ce livre entend éclairer les multiples déterminants à l'oeuvre dans ce phénomène si singulier, pour répondre à des questions dont les enjeux sont considérables : l'orgasme est-il le propre de l'humain ? Quelle serait sa fonction biologique ? Quelles sont ses implications sociales ? La jugulation du plaisir sexuel pourrait-elle être considérée comme un des fondements des sociétés humaines ? Comment les mondes de vie influent-ils sur la jouissance des hommes et des femmes ?

Par Enguerran Macia
Chez La Découverte

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Auteur

Enguerran Macia

Editeur

La Découverte

Genre

Ethnologie et anthropologie

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Anthropologie de l'orgasme

Enguerran Macia

Paru le 17/09/2026

360 pages

La Découverte

23,50 €

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Scannez le code barre 9782348089145
9782348089145
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