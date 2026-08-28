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Void Rivals Tome 5

Robert Kirkman, Andrei Bressan

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Alors que Zertoniens et Agorriens se remettent à peine du conflit interne qui a failli leur coûter la vie, les Quintessons débarquent sur l'Anneau Sacré et déclenchent une guerre totale ! Darak, Solila et leurs alliés Autobots Hot Rod et Springer pensaient avoir laissé le pire derrière eux, mais ils doivent désormais mener leurs peuples respectifs dans la guerre la plus meurtrière qu'ils aient jamais connue. Et lorsque la poussière sera retombée, plus rien ne sera jamais pareil...

Par Robert Kirkman, Andrei Bressan
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Robert Kirkman, Andrei Bressan

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics divers

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Void Rivals Tome 5

Robert Kirkman, Andrei Bressan

Paru le 28/08/2026

144 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

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Scannez le code barre 9791026855767
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