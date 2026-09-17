Mes premiers airs de magie et de sorcière

Un livre sonore sans pile, rechargeable avec son port USB-C, pour écouter des airs de magie et de sorcières ! UN LIVRE SONORE SANS PILES ET RECHARGEABLE EN USB-C Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique et sans piles. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Découvre au fil des pages de cet ouvrage sonore 7 airs pour célébrer la magie et les sorcières, pour une première initiation à la musique classique : " L'apprenti sorcier ", Dukas ; Moussorgski ; " Obéron ", Carl von Weber ; " L'ondine ", Cécile Chaminade ; " La danse macabre ", Saint-Saëns ; " Carabosse ", La Belle au bois dormant de Tchaïkovski ; " La danse de la fée dragée ", Casse-Noisette de Tchaïkovski. Les illustrations féériques d'Ayla Valiyeva accompagnent ce voyage musical. Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants ! Plus de piles ! 🔌 ; A CHARGER AVEC UN CABLE USB-C (câble non fourni). 🔘 ; Bouton On/Off 🔉 ; Volume réglable 🎶 ; 7 puces sonores 🎵 ; 7 chansons 👶 ; Dès 1 an (pages épaisses et coins arrondis) 🌍 ; Un livre plus pratique et économique ! Dans la même collection en USB-C : Mes premières comptines, Le carnaval des animaux, Mes premières chansons du Nord, Mes premiers airs de Mozart, Mes drôles de comptines d'animaux, Mes premiers airs de ballets, Mes premières chansons de Noël, Mes premières chansons en hiver. A écouter sans modération