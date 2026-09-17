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Les biais cognitifs en santé

Boris Alivon

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Penser mieux pour soigner mieux Nous aimons croire que nos décisions reposent sur les faits, l'expérience et la raison. Pourtant, même les professionnels de santé les plus compétents peuvent être influencés par des mécanismes dont ils n'ont pas conscience. Habitudes mentales, excès de confiance, pression du contexte, influence du groupe ou mémoire sélective façonnent progressivement nos jugements. Sans que nous nous en apercevions toujours, ils peuvent nous éloigner de nos intentions initiales... et nous conduire à l'erreur. Car l'erreur ne surgit pas soudainement : elle se construit. A travers une sélection de 55 biais cognitifs, regroupés en dix grandes thématiques formulées sous la forme de questions simples comme "Pourquoi je m'accroche à mes habitudes ? " , "Pourquoi je crois avoir raison même quand je me trompe ? " , cet ouvrage propose des repères pour mieux comprendre les situations dans lesquelles notre raisonnement devient plus fragile. Chaque biais est illustré par des exemples concrets et cliniques. L'ouvrage propose également des outils pratiques, applicables au quotidien, pour faciliter la prise de décision. Plus qu'un livre sur les biais cognitifs, Penser mieux pour soigner mieux est une réflexion sur le raisonnement, la prise de décision et les conditions qui favorisent une pratique plus lucide. Destiné aux professionnels, étudiants et enseignants du monde de la santé, cet ouvrage s'adresse également à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les mécanismes qui influencent leurs jugements et leurs décisions.

Par Boris Alivon
Chez Vuibert

|

Auteur

Boris Alivon

Editeur

Vuibert

Genre

Guides thérapeutiques

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Les biais cognitifs en santé

Boris Alivon

Paru le 17/09/2026

256 pages

Vuibert

24,00 €

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