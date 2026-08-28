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#Bande dessinée

Tardi

Jacques Tardi, Numa Sadoul

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Certains grands noms de la bande dessinée sont d'ores et déjà entrés au panthéon de la culture mondiale. C'est le cas de Jacques Tardi, né en 1946 et révélé dans les pages de Pilote au début des années 1970. Grande signature du roman graphique et antimilitariste engagé, on lui doit les incontournables C'était la guerre des tranchées et Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, ainsi que des adaptations de Manchette, Vautrin, Céline et Léo Malet pour le mythique Nestor Burma ! Numa Sadoul, l'interviewer référence de la BD, a exploré certains de ces grands moments de création avec Tardi dans une série d'entretiens effectués entre 1997 et 1999. Un passionnant témoignage, proposé ici dans une nouvelle édition améliorée avec une sélection d'illustrations au plus près du texte. De ses souvenirs, en passant par ses réflexions sur le monde et sur son art, Tardi vous dit tout !

Par Jacques Tardi, Numa Sadoul
Chez Niffle

|

Auteur

Jacques Tardi, Numa Sadoul

Editeur

Niffle

Genre

Monographies et entretiens

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Tardi

Jacques Tardi, Numa Sadoul

Paru le 28/08/2026

176 pages

Niffle

28,00 €

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