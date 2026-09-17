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Vendez comme vous êtes

Mickaël Kouam

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Déverrouillez tous vos blocages pour faire exploser vos ventes ! Déverrouillez tous vos blocages pour faire exploser vos ventes ! Ce livre s'adresse à tous ceux qui décrochent des rendez-vous mais perdent leur pouvoir d'influence au moment de l'entretien. Ceux qui ont des produits ou services à valeur ajoutée mais ne savent pas comment s'y prendre pour oser donner envie d'acheter. Ceux qui veulent vendre plus et mieux, mais qui ne se sentent pas alignés avec l'idée de vendre. Ce n'est pas un énième manuel. C'est une méthode unique qui combine l'efficacité commerciale et le développement personnel. Elle est conçue pour les professionnels de la vente comme pour les entrepreneurs qui peinent à valoriser leurs produits. Vous découvrirez dans ce livre les 4 piliers de l'intelligence commerciale : - le pilier personnel pour mieux connaître et assumer votre identité et vos valeurs ; - le pilier technique pour maîtriser les méthodes d'influence commerciale ; - le pilier relationnel pour développer des relations authentiques et de confiance avec vos clients ; - le pilier stratégique pour construire une stratégie qui vous ressemble. Cas concrets, exemples récents, situations réelles : tout est pensé pour vous permettre de passer à l'action immédiatement.

Par Mickaël Kouam
Chez Vuibert

|

Auteur

Mickaël Kouam

Editeur

Vuibert

Genre

Vente

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Vendez comme vous êtes

Mickaël Kouam

Paru le 17/09/2026

208 pages

Vuibert

22,00 €

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