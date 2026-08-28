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#Essais

L'image de soi

Julie Lowe

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En permanence, les photos qui défilent sur nos smartphones nous fixent des critères de beauté et nous répètent que la perfection physique est ce qui compte plus que tout. La publicité nous fait croire que notre valeur se trouve dans notre capacité à séduire. En même temps, une petite voix nous crie que nous n'arriverons jamais à correspondre totalement à cet "idéal" qui nous est imposé. Et tout ça peut facilement nous conduire à nous focaliser sur l'image que nous renvoie le miroir... Ce petit ouvrage, qui vient compléter la collection "Guide de poche", nous aidera à changer le regard que nous portons sur notre corps et à découvrir où se trouve notre vraie valeur. Une perspective libératrice ! Points forts : + un sujet qui touche les jeunes de près + un contenu accessible, qui les rejoint + une réflexion ancrée dans l'Ecriture Thèmes : l'image du corps l'estime de soi la valeur de l'être humain la beauté l'amour de Dieu le sens de la vie le piège de la comparaison l'influence des réseaux sociaux

Par Julie Lowe
Chez La Maison de La Bible

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Auteur

Julie Lowe

Editeur

La Maison de La Bible

Genre

Vie chrétienne

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L'image de soi

Julie Lowe

Paru le 07/08/2026

90 pages

La Maison de La Bible

6,90 €

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