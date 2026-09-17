Le burn-out n'arrive pas qu'aux autres. Et parfois, il frappe à la porte. Un soir, en rentrant du travail, Lola découvre un colis devant sa porte. Un colis... qui bouge. A l'intérieur : son burn-out. Une étrange boule de poils envahissante, qui s'impose dans sa vie et dont elle se serait bien passée ! Qu'elle le veuille ou non, Lola va devoir cohabiter avec lui. Jour après jour, cette créature met le désordre dans son quotidien et dans ses certitudes. Mais elle semble aussi là pour lui révéler ce qui ne va plus... et ce qui compte vraiment. A travers cette métaphore drôle et percutante, Mon burn-out et moi raconte les différentes étapes du burn-out, des signes annonciateurs à la reconstruction. Un roman graphique sensible et accessible, inspiré de faits réels, qui met des images et des mots sur une expérience encore trop souvent passée sous silence, et se prolonge, en fin d'ouvrage, par des fiches explicatives pour mieux comprendre le phénomène, ses mécanismes et comment amorcer le changement.