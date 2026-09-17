Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Mon burn-out et moi

Linda Diguet, Djoïna Amrani, Linda Dinguet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le burn-out n'arrive pas qu'aux autres. Et parfois, il frappe à la porte. Un soir, en rentrant du travail, Lola découvre un colis devant sa porte. Un colis... qui bouge. A l'intérieur : son burn-out. Une étrange boule de poils envahissante, qui s'impose dans sa vie et dont elle se serait bien passée ! Qu'elle le veuille ou non, Lola va devoir cohabiter avec lui. Jour après jour, cette créature met le désordre dans son quotidien et dans ses certitudes. Mais elle semble aussi là pour lui révéler ce qui ne va plus... et ce qui compte vraiment. A travers cette métaphore drôle et percutante, Mon burn-out et moi raconte les différentes étapes du burn-out, des signes annonciateurs à la reconstruction. Un roman graphique sensible et accessible, inspiré de faits réels, qui met des images et des mots sur une expérience encore trop souvent passée sous silence, et se prolonge, en fin d'ouvrage, par des fiches explicatives pour mieux comprendre le phénomène, ses mécanismes et comment amorcer le changement.

Par Linda Diguet, Djoïna Amrani, Linda Dinguet
Chez Vuibert

|

Auteur

Linda Diguet, Djoïna Amrani, Linda Dinguet

Editeur

Vuibert

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon burn-out et moi par Linda Diguet, Djoïna Amrani, Linda Dinguet

Commenter ce livre

 

Mon burn-out et moi

Linda Diguet, Djoïna Amrani, Linda Dinguet

Paru le 17/09/2026

128 pages

Vuibert

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311152340
9782311152340
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.