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Sangliers

Serge Lardos, Laurent Cabanau

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Une rencontre diurne avec un sanglier relève du miracle : cet animal est essentiellement nocturne, car chassé depuis toujours. Seules la chance et la chasse permettent cette rencontre, assurant à coup sûr une forte. montée d'adrénaline. L'image d'un sanglier vivant, courant ou tout simplement se déplaçant en compagnie, reste ancrée dans la mémoire pour toujours. Les magnifiques photos de Serge Lardos, à l'affût de cet animal mythique depuis des années, vous le montreront sur tous les plans. Le texte de Laurent Cabanau vous fera comprendre les moeurs et les particularités d'un animal qui a nourri la mythologie depuis des siècles.

Par Serge Lardos, Laurent Cabanau
Chez Sud Ouest editions

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Auteur

Serge Lardos, Laurent Cabanau

Editeur

Sud Ouest editions

Genre

Chasse

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Sangliers

Serge Lardos, Laurent Cabanau

Paru le 04/09/2026

144 pages

Sud Ouest editions

25,90 €

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