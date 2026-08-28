Une rencontre diurne avec un sanglier relève du miracle : cet animal est essentiellement nocturne, car chassé depuis toujours. Seules la chance et la chasse permettent cette rencontre, assurant à coup sûr une forte. montée d'adrénaline. L'image d'un sanglier vivant, courant ou tout simplement se déplaçant en compagnie, reste ancrée dans la mémoire pour toujours. Les magnifiques photos de Serge Lardos, à l'affût de cet animal mythique depuis des années, vous le montreront sur tous les plans. Le texte de Laurent Cabanau vous fera comprendre les moeurs et les particularités d'un animal qui a nourri la mythologie depuis des siècles.