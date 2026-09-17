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#Essais

Oser s'accomplir

Marie-Pierre Dillenseger

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Une approche intemporelle et singulière pour atteindre son plein potentiel. Savoir être soi au coeur d'un monde de plus en plus pressant est essentiel pour conserver son énergie. Ce livre présente douze clés issues de la pensée chinoise pour y parvenir en identifiant les pièges qui nous éloignent de nous-même, de façon à retrouver notre chemin personnel. Combinant sagesse taoïste et pragmatisme contemporain, l'autrice identifie avec finesse les postures et les croyances qui brouillent les pistes, échauffent l'esprit et fragilisent le corps. Chacun des douze chapitres opère comme un antidote adapté à une situation particulière d'inconfort ou de questionnement, et propose des solutions concrètes et des actions salvatrices. Cet ouvrage restaure la conscience de notre individualité, condition de la vitalité et de la longévité.

Par Marie-Pierre Dillenseger
Chez Pocket

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Auteur

Marie-Pierre Dillenseger

Editeur

Pocket

Genre

Affirmation de soi

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Oser s'accomplir

Marie-Pierre Dillenseger

Paru le 17/09/2026

384 pages

Pocket

9,30 €

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Scannez le code barre 9782266361378
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