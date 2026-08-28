Burn, Hollywood, Burn !

Hollywood, juin 1969. Le lieutenant Kim Tyler a quitté la police et bosse maintenant dans un fast-food... Jusqu'au jour où sa collègue Susan, qui fréquente la communauté hippie du gourou Charles Wilcox, est retrouvée dans les toilettes, morte d'une overdose... Kim accepte alors la proposition du FBI, qui lui demande d'intégrer l'université de Californie pour y surveiller les Black Panthers, financés par une fraternité blanche. Mais Kim décide d'enquêter d'abord sur Wilcox en infiltrant sa communauté... Après San Francisco et ses hippies, New York et ses artistes, plongez dans le Los Angeles de Charles Manson avec cette nouvelle enquête de Kim Tyler, la première femme officier de police des Etats-Unis !