Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Burn, Hollywood, Burn !

Hervé Bourhis, Lucas Varela

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Hollywood, juin 1969. Le lieutenant Kim Tyler a quitté la police et bosse maintenant dans un fast-food... Jusqu'au jour où sa collègue Susan, qui fréquente la communauté hippie du gourou Charles Wilcox, est retrouvée dans les toilettes, morte d'une overdose... Kim accepte alors la proposition du FBI, qui lui demande d'intégrer l'université de Californie pour y surveiller les Black Panthers, financés par une fraternité blanche. Mais Kim décide d'enquêter d'abord sur Wilcox en infiltrant sa communauté... Après San Francisco et ses hippies, New York et ses artistes, plongez dans le Los Angeles de Charles Manson avec cette nouvelle enquête de Kim Tyler, la première femme officier de police des Etats-Unis !

Par Hervé Bourhis, Lucas Varela
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Hervé Bourhis, Lucas Varela

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Policier-Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Burn, Hollywood, Burn ! par Hervé Bourhis, Lucas Varela

Commenter ce livre

 

Burn, Hollywood, Burn !

Hervé Bourhis, Lucas Varela

Paru le 28/08/2026

64 pages

Editions Dupuis

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510875
9782808510875
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade Olivier Nora Éditions : l’annonce suscite des questions chez Editis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.