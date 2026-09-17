Sous leurs pas les années

Une amitié féminine tourmentée, dans une France de hameaux et de brume, où les émotions ont un goût parfois vertigineux... Constance, présentatrice télé, mène à Paris une vie qu'elle croit s'être choisie. Un matin d'hiver, elle doit pourtant rentrer dans son village natal, le Valfroid, en Isère ; sa grand-mère s'en est allée. Mais elle craint de retourner d'où elle vient - et de croiser Jess. Sa presque soeur. Celle dont elle était inséparable à l'adolescence. Celle qu'elle a quittée, aussi, sans mot dire, lorsqu'elle a pris le large à dix-huit ans. Jess, elle, est enracinée au Valfroid. Si le quotidien y est parfois âpre, entre le brouillard qui ne se lève jamais, les logements décents devenus trop rares et les petits boulots qu'il faut cumuler, elle n'en changerait pas. Car, ici, à bord de son car scolaire ou de sa voiture auto-école, parmi les siens, elle est chez elle. Ces deux jeunes anciennes amies retrouveront-elles un terrain pour se comprendre ? leurs destins ont-ils dessiné des pentes trop contraires ? Que signifie vivre ensemble dans une France à l'échéance d'élections municipales, où chaque geste minuscule reflète des défis majuscules ? Dans un premier roman qui marque par son pouvoir de suggestion, Camille Bordenet écrit l'amitié féminine, l'adolescence Britney dans les années 2000, le passage de la trentaine et, surtout, les ruralités d'aujourd'hui. Le temps d'une saison, elle dessine les contours d'une France délaissée et fière, qui trinque à sa survie au bar des Sports et à la fête des ravioles, tandis que plane la menace politique.