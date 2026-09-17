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Un voleur au clan du tonnerre

Erin Hunter, James L. Barry

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Découvrez la nouvelle BD Guerre des Clans : un voleur sème le chaos dans le Clan du Tonnerre... Coeur Blanc jure de retrouver le coupable, quoi qu'il en coûte. Après une blessure fatale à l'oeil, Coeur Blanc a mis du temps à retrouver sa place en tant que guerrière au sein du Clan du Tonnerre. Elle coule à présent des jours paisibles avec son compagnon Flocon de Neige. Pourtant leur quiétude est bientôt troublée par des disparitions de gibier dans la réserve du clan. Mal à l'aise, Coeur Blanc fait part de ses craintes à Etoile de Feu. Mais le chef du Clan du Tonnerre a d'autres soucis en tête. Alors, quand les vols se poursuivent, la chatte borgne décide de trouver le mystérieux malfaiteur. Serait-ce un chat d'un clan ennemi ou, pire, l'un de ses camarades ?

Par Erin Hunter, James L. Barry
Chez Pocket

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Auteur

Erin Hunter, James L. Barry

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Un voleur au clan du tonnerre

Erin Hunter, James L. Barry trad. Aude Carlier

Paru le 17/09/2026

208 pages

Pocket

12,90 €

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Scannez le code barre 9782266357395
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