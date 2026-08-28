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Moriarty Tome 21

Miyoshi Hikaru, Takeuchi Ryosuke, Ryosuke Takeuchi

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Des agissements inquiétants autour d'un "sucre d'orge" qui ronge secrètement l'Empire britannique, une mort mystérieuse dans la très ancienne famille à présent ruinée des Roylott... Afin de découvrir ce qui relie ces deux événements, Sherlock et Fred se lancent dans une enquête conjointe. Une demeure où errent des bêtes sauvages, un père obsédé par sa fille, un mystérieux groupe de romanichels... Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces éléments emmêlés ? Le tout serait même lié au passé d'un membre de la bande de William...

Par Miyoshi Hikaru, Takeuchi Ryosuke, Ryosuke Takeuchi
Chez Dargaud

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Auteur

Miyoshi Hikaru, Takeuchi Ryosuke, Ryosuke Takeuchi

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

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Moriarty Tome 21

Miyoshi Hikaru, Takeuchi Ryosuke, Ryosuke Takeuchi

Paru le 28/08/2026

196 pages

Dargaud

7,30 €

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Scannez le code barre 9782505144250
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