Moriarty Tome 21

Des agissements inquiétants autour d'un "sucre d'orge" qui ronge secrètement l'Empire britannique, une mort mystérieuse dans la très ancienne famille à présent ruinée des Roylott... Afin de découvrir ce qui relie ces deux événements, Sherlock et Fred se lancent dans une enquête conjointe. Une demeure où errent des bêtes sauvages, un père obsédé par sa fille, un mystérieux groupe de romanichels... Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces éléments emmêlés ? Le tout serait même lié au passé d'un membre de la bande de William...