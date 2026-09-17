Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Our infinite fates

Laura Steven

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ils se sont aimés dans toutes leurs vies. Ils se sont tués dans chacune d'elles. " Impossible de lâcher ce roman ! " V. E. Schwab, autrice de La Vie invisible d'Addie Larue Evelyn se souvient de toutes ses vies. Elle sait que, dans chacune d'elles, elle est tombée éperdument amoureuse d'Arden. Et que, dans chacune d'elles, elle a été assassinée. Avant son dix-huitième anniversaire. Des mains de son âme soeur. Cette fois, le destin l'envoie au pays de Galles, dans une famille unie, avec une petite soeur qu'elle aime plus que tout, mais qui est atteinte d'une maladie mortelle. Gracie a besoin d'une greffe de la part d'Evelyn, dont les dix-huit ans approchent dangereusement. Pour sauver Gracie, Evelyn va vite devoir trouver Arden et le convaincre de l'épargner. Mais surtout, essayer de ne pas tomber amoureuse de lui... à nouveau. Saura-t-elle briser la malédiction et défier l'infini ?

Par Laura Steven
Chez Pocket

|

Auteur

Laura Steven

Editeur

Pocket

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Our infinite fates par Laura Steven

Commenter ce livre

 

Our infinite fates

Laura Steven

Paru le 17/09/2026

432 pages

Pocket

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266356084
9782266356084
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.