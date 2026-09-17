Our infinite fates

Ils se sont aimés dans toutes leurs vies. Ils se sont tués dans chacune d'elles. " Impossible de lâcher ce roman ! " V. E. Schwab, autrice de La Vie invisible d'Addie Larue Evelyn se souvient de toutes ses vies. Elle sait que, dans chacune d'elles, elle est tombée éperdument amoureuse d'Arden. Et que, dans chacune d'elles, elle a été assassinée. Avant son dix-huitième anniversaire. Des mains de son âme soeur. Cette fois, le destin l'envoie au pays de Galles, dans une famille unie, avec une petite soeur qu'elle aime plus que tout, mais qui est atteinte d'une maladie mortelle. Gracie a besoin d'une greffe de la part d'Evelyn, dont les dix-huit ans approchent dangereusement. Pour sauver Gracie, Evelyn va vite devoir trouver Arden et le convaincre de l'épargner. Mais surtout, essayer de ne pas tomber amoureuse de lui... à nouveau. Saura-t-elle briser la malédiction et défier l'infini ?