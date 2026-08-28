A l'origine êtres doubles et dotés d'une force colossale, les humains avaient la fâcheuse tendance d'exaspérer Zeus en réclamant toujours plus de pouvoir. Comme les dieux avaient encore besoin des mortels les idolâtrer et pour leur bâtir des temples, hors de question de les tuer. Mais les couper en deux, telles des oranges, pourquoi pas ! Puis, par l'entremise de l'Amour, les pousser à être en perpétuelle recherche de leur "complétude originelle" ... . Cette théorie, déclamée par l'Aristophane de, Platon dans Le Banquet, oeuvre dans laquelle le philosophe tente de transmettre sa vision de l'amour à travers plusieurs discours, a fondé notre culture et ce sentiment d'être amputé, ce besoin de trouver son âme soeur. Qu'en pense Elena, nouvelle étudiante à la faculté, cheveux ultracourts et musique dans les oreilles dès la sortie de l'amphi ? Mario, son fiancé, rencontré au lycée, était-il son âme soeur ? Elle aussi est coupée en deux, mais plutôt entre la sensation de vivre enfin sa vie et une peur immense... Quel plaisir de retrouver les couleurs et le dessin délicat de Javi Rey dans ce court album de la nouvelle collection "Intermezzo" ! Après avoir illustré avec grand talent des histoires vraies (Violette Morris, Un maillot pour l'Algérie) et des adaptations d'oeuvres littéraires, dont, dernièrement le beau Barrio Negro de Simenon avec José-Louis Bocquet, il poursuit son exploration tendre et subtile des grands passages de la vie. On l'appelait Bebeto traversait la fin de l'enfance et le début de l'adolescence. Ici, dans Les Oranges amères, nous suivons Elena et ses premiers pas dans la vie d'adulte...