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Jane dans les nuages

Jordi Lafebre, Lafebre Jordi

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Jane Ground est une jeune femme d'une vingtaine d'années particulièrement intrépide, qui décide de quitter ses vertes prairies britanniques pour s'envoler en montgolfière. Pas si extraordinaire que ça, me direz-vous... Sauf que nous sommes au début du 19e siècle, et que Jane est atteinte de narcolepsie ! En s'endormant à tout bout de champ, Jane a déjà renversé du chocolat brûlant sur des invitées distinguées, et vexé un prétendant à un rendez-vous. Mais les conséquences de sa pathologie risquent d'être autrement plus importantes à plusieurs centaines de mètres du sol. Comme pour ses précédentes et nombreuses idées, ses parents n'ont d'autre choix que de la laisser faire, tout en la confiant à son ami d'enfance Timothy, et un petit peu aux bons soins de Dieu tout-puissant quand même... Si Jane est madame Trop-de-Rêves, Timothy est mister Maybe : incapable de prendre la moindre décision - beurre ou confiture, fiancé ou fiancée -, suivre Jane simplifie bien sa vie. Mais sa camarade semble avoir d'avantage d'ambitions pour leur duo, d'autant plus qu'elle est persuadée que ses rêves inspirent les gens. Peut-être est-il temps de penser à leur guérison mutuelle... Mais avant tout cela, Jane doit parvenir à piloter cet engin bizarre en plein orage. Jane ? Jane ? Zzz... Jordi Lafebre profite de cette parenthèse de création offerte par la nouvelle collection "Intermezzo" pour quitter notre époque contemporaine et Barcelone. Ses personnages, son dessin, son sens du dialogue sont tout aussi irrésistibles dans l'Angleterre du 19e et en 32 pages !

Par Jordi Lafebre, Lafebre Jordi
Chez Dargaud

|

Auteur

Jordi Lafebre, Lafebre Jordi

Editeur

Dargaud

Genre

Historique

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Jane dans les nuages

Jordi Lafebre, Lafebre Jordi

Paru le 28/08/2026

32 pages

Dargaud

10,00 €

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