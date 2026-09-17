Les mystères du prieuré

Un tueur en série, un prieuré qui abrite de sombres secrets... Frère Athelstan est de retour ! Londres, 1383. William le tisserand vient chercher refuge auprès de Frère Athelstan. Son crime ? Avoir tué un usurier qui tourmentait le quartier. Athlestan lui ouvre sa porte, mais peu de temps après, il retrouve son protégé, mort, dans l'église fermée. Qui pourrait bien venger la mort d'un homme haï de tous - et comment s'y sont-ils pris ? L'enquête se complique quand Athelstan apprend qu'un éminent membre de la Guilde des Poissonniers a lui aussi été assassiné et qu'un inquiétant message a été laissé sur son cadavre. Alors que les morts se multiplient, Athelstan et son fidèle acolyte Sir John Cranston, le coroner de Londres, comprennent qu'ils ont affaire à un tueur en série. Mais au moment où leur enquête les mène au petit prieuré de St Osyth, qui cache un terrible secret, il est évident qu'il ne s'agit plus que de trouver un dangereux tueur... Et le fond de l'histoire sera choquant, même pour un fin limier tel qu'Athelstan.