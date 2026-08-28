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#Imaginaire

Asgard

Xavier Dorison, Ralph Meyer

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Pour les Vikings, un "skräeling" est un infirme de naissance, autant dire une malédiction. Pourtant, Asgard, ancien guerrier de la Hilde, surnommé "Pied-de-fer" à cause de sa jambe d'acier, est le plus grand chasseur du Fjördland. Embarqué sur un drakkar de fortune, Asgard se lance à la poursuite d'un monstre marin mystérieux qui massacre les pêcheurs. Tandis qu'ils s'enfoncent dans les fjörds glacés, ses compagnons de voyage se persuadent que la créature qu'ils poursuivent est le serpent-monde, dont la venue annonce la fin du monde viking... Le Ragna Rök. Les deux tomes d'Asgard sont repris dans une magnifique intégrale, agrémentée d'une couverture inédite et d'un cahier graphique.

Par Xavier Dorison, Ralph Meyer
Chez Dargaud

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Auteur

Xavier Dorison, Ralph Meyer

Editeur

Dargaud

Genre

Aventure

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Asgard

Xavier Dorison, Ralph Meyer

Paru le 28/08/2026

120 pages

Dargaud

30,00 €

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