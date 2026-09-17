1814, Typhus

Dans un empire sur le point de s'effondrer et frappée par une épidémie, la célèbre sage-femme Victoire Montfort devra redoubler d'efforts pour résoudre une effroyable série de meurtre. Le retour de la sage-femme enquêtrice, sous la plume de la lauréate du prix Historia. Metz, 1814 : alors que les troupes coalisées approchent, une épidémie de typhus d'abat sur la ville. Victoire Montfort vient prêter main forte au chevet des malades. Dans une des charrettes qui mènent les malheureux au centre de tri, elle repère un cadavre de femme enveloppée dans un drap et marqué au fer rouge d'un mystérieux as de trèfle. Ce n'est pas la première fois qu'elle aperçoit cette marque, et ce qui, sans sa perspicacité, aurait pu passer pour une mort naturelle s'avère être une série de meurtres qui semble cibler des prostituées. Mais qui déploie tant d'efforts à faire taire ces femmes alors que les morts ne cessent de s'accumuler ?