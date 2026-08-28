On était des anges Tome 2

Remarque préliminaire : si vous n'avez pas encore lu le premier tome d'On était des anges, attention spoiler ! Nous sommes désormais en 2023, les temps ont changé, le contexte politique est chaotique, les changements climatiques sont anxiogènes, la montée des extrémismes inquiète, la révolution numérique a transformé nos vies... mais les réseaux sociaux ont aussi permis Me Too et l'espoir d'une vie plus juste. Que sont devenus Tralala, Vivi, Chris, Magou, Sissy et toute la bande, trente ans après ? Où en sont leurs rêves de liberté ? Et comment vivent leurs enfants, qui ont l'âge qu'ils avaient dans les années 1990 ? Qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui les rapproche ? Dans ce deuxième tome, les nouveaux jeunes s'engagent. Mis à part les frères Claude et François, collés à leurs écrans, Blue, Carmi, Eden, Arlo et Alice agissent pour une société meilleure, pour une famille qui leur ressemble. Et, comme leurs parents, ils font des rencontres qui pourraient bien les marquer pour la vie... Le contexte est très différent mais les rêves sont toujours là, et les nouveaux idéaux ont peut-être le pouvoir de rapprocher les générations. On était des anges ? On est toujours des anges ! Quel plaisir de retrouver ces ados - et leurs ados ! Dans ce diptyque qui s'apparente autant à la comédie sociétale et sentimentale que familiale, Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg ont su créer des personnages très attachants et plus vrais que nature. Rien de tel que la fiction pour rendre compte d'une époque et ici, de deux époques mises en miroir.