Dong-Hua-Chun Barbershop

Dans une petite ville, l'enseigne d'un vieux salon de coiffure est composée des prénoms des membres d'une famille : le père (Dong), le fils (Hua) et la mère (Chun). Pour fêter l'anniversaire de leur fils, le couple a pris le train. Durant le voyage, le père est parti sans mot ni explication. Chen Xiao-hua, le fils, a repris le salon de coiffure familial quelques années plus tard. Avant de mourir, son père lui a envoyé un "cadeau" , une "petite soeur" inconnue, Chen Yu-lan. Le frère et la soeur se rencontrent pour la première fois en présence d'un employé du salon Dong Hua Chun, Li Qi-li, récemment libéré de prison sous conditions. Ils traînent tous les trois un passé de joie, de tristesse, de tendresse et de souffrance. Ensemble, ils apprendront à redéfinir ce que "famille" signifie réellement.