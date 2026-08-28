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Dong-Hua-Chun Barbershop

Guang-min Ruan, Min ruan Guang

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Dans une petite ville, l'enseigne d'un vieux salon de coiffure est composée des prénoms des membres d'une famille : le père (Dong), le fils (Hua) et la mère (Chun). Pour fêter l'anniversaire de leur fils, le couple a pris le train. Durant le voyage, le père est parti sans mot ni explication. Chen Xiao-hua, le fils, a repris le salon de coiffure familial quelques années plus tard. Avant de mourir, son père lui a envoyé un "cadeau" , une "petite soeur" inconnue, Chen Yu-lan. Le frère et la soeur se rencontrent pour la première fois en présence d'un employé du salon Dong Hua Chun, Li Qi-li, récemment libéré de prison sous conditions. Ils traînent tous les trois un passé de joie, de tristesse, de tendresse et de souffrance. Ensemble, ils apprendront à redéfinir ce que "famille" signifie réellement.

Par Guang-min Ruan, Min ruan Guang
Chez Dargaud

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Auteur

Guang-min Ruan, Min ruan Guang

Editeur

Dargaud

Genre

Manhua

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Dong-Hua-Chun Barbershop

Guang-min Ruan, Min ruan Guang

Paru le 28/08/2026

216 pages

Dargaud

8,50 €

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