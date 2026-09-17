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Créations pour enfants

Et jorge Marguerite, Marguerite

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20 DIY simples, joyeux et colorés pour créer et partager des moments magiques en famille Il suffit parfois d'un rouleau de papier, d'un galet, d'un morceau de tissu et d'un peu d'imagination pour transformer un après-midi ordinaire en après-midi extraordinaire ! Amalia du compte @marguerite_et_jorge vous propose 20 projets à réaliser pour vos enfants - avec leur participation selon leur âge . Les matériaux sont peu coûteux (papier, carton, feuilles...) mais le résultat bluffant grâce à son style coloré et design ! Les projets sont organisés en 5 grands axes tous plus amusants les uns que les autres : Peindre le monde à sa façon : portrait d'animaux, affiche colorée, cadre à message... Coller toutes ses idées : pixel art, maison en chutes de papier... Récupérer et transformer le carton ! Mini ville, petit théâtre et marionnettes... Sortir ses aiguilles et s'amuser : Teckel à coudre, tote bag visage, avion à tisser... Sortir, respirer et s'inspirer ! Animaux d'automne, feuilles festives... A travers ses créations, elle invite petits et grands à ralentir, recycler et rêver. Parce qu'à l'heure où tout va vite, bricoler ensemble reste une façon douce et joyeuse de se reconnecter à l'essentiel !

Par Et jorge Marguerite, Marguerite
Chez Solar

|

Auteur

Et jorge Marguerite, Marguerite

Editeur

Solar

Genre

Bricolage et création

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Créations pour enfants

Et jorge Marguerite, Marguerite

Paru le 17/09/2026

144 pages

Solar

21,90 €

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