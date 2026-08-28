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#Bande dessinée

Goscinny et nous

José-Louis Bocquet

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"Goscinny et moi" est un ouvrage de José-Louis Bocquet, jadis publié en aux éditions Flammarion. A travers une série de témoignages, l'auteur dresse le portrait de René Goscinny, le créateur d'Astérix, en recueillant les récits de ceux qui l'ont côtoyé de près. Parmi les intervenants figurent des figures emblématiques de la bande dessinée telles qu'Albert Uderzo, Morris, Franquin, Bilal, Gotlib, Sempé, Moebius ainsi que des proches comme Anne Goscinny. Malheureusement, cette première parution fut amputée de près de la moitié des interviews réalisées par Bocquet. Cette nouvelle édition se veut exhaustive, forte de ses 46 témoignages. Ces voix se croisent, se complètent et parfois se contredisent, offrant ainsi une vision plurielle et nuancée de l'homme et de son oeuvre. L'ouvrage permet de comprendre les coulisses de la création d'Astérix et d'autres personnages emblématiques, tout en éclairant la personnalité complexe de Goscinny. C'est un hommage vivant à l'un des plus grands scénaristes de la bande dessinée, dont on fête le centenaire de la naissance le 14 août 2026.

Par José-Louis Bocquet
Chez Editions La Sirène

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Auteur

José-Louis Bocquet

Editeur

Editions La Sirène

Genre

Histoire de la BD

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Goscinny et nous

José-Louis Bocquet

Paru le 28/08/2026

496 pages

Editions La Sirène

32,00 €

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Scannez le code barre 9782488611053
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