Les Nouveaux Masculinistes.

Virilité 2. 0 : chronique d'un échec contemporain Le masculinisme contemporain ne se donne pas toujours à voir - et c'est précisément ce qui le rend puissant. Sous couvert de conseils en séduction, de coaching ou de développement personnel, une idéologie s'installe. Discrète, virale, structurée. " Incels ", " red pill ", " alpha " : ces mots s'infiltrent dans le langage courant sans que l'on en mesure vraiment la portée. A partir d'un vaste corpus et d'un minutieux travail de terrain, Ophélie Roque décrypte cette nébuleuse encore largement méconnue. Elle en met au jour les ressorts : solitude affective, sentiment de déclassement, fracture entre les sexes, rôle amplificateur des réseaux sociaux - jusqu'aux logiques de radicalisation. Car ce phénomène n'a rien de marginal. Il dit quelque chose de plus profond : une recomposition du masculin et un basculement silencieux de notre époque. Un livre essentiel pour comprendre ce qui est déjà en train de changer.