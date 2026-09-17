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Les Nouveaux Masculinistes.

Ophélie Roque

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Virilité 2. 0 : chronique d'un échec contemporain Le masculinisme contemporain ne se donne pas toujours à voir - et c'est précisément ce qui le rend puissant. Sous couvert de conseils en séduction, de coaching ou de développement personnel, une idéologie s'installe. Discrète, virale, structurée. " Incels ", " red pill ", " alpha " : ces mots s'infiltrent dans le langage courant sans que l'on en mesure vraiment la portée. A partir d'un vaste corpus et d'un minutieux travail de terrain, Ophélie Roque décrypte cette nébuleuse encore largement méconnue. Elle en met au jour les ressorts : solitude affective, sentiment de déclassement, fracture entre les sexes, rôle amplificateur des réseaux sociaux - jusqu'aux logiques de radicalisation. Car ce phénomène n'a rien de marginal. Il dit quelque chose de plus profond : une recomposition du masculin et un basculement silencieux de notre époque. Un livre essentiel pour comprendre ce qui est déjà en train de changer.

Par Ophélie Roque
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Ophélie Roque

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Actualité médiatique internati

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Les Nouveaux Masculinistes.

Ophélie Roque

Paru le 17/09/2026

208 pages

Presses de la Cité

21,00 €

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Scannez le code barre 9782258215702
9782258215702
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