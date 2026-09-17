Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le chrétien en prière

Karl Rahner

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les textes réunis dans ce volume, consacrés aux premiers écrits spirituels de Karl Rahner, offrent une théologie aussi profonde qu'accessible, nourrie tout autant par l'expérience de la foi que par l'exigence de la pensée. Ce volume 7 des OEuvres de Karl Rahner (1904-1984) rassemble des sermons, méditations et études théologiques rédigés entre 1937 et le milieu des années 1950. Il révèle combien, chez Rahner, réflexion théologique et vie spirituelle sont inséparables. Car une théologie privée de spiritualité risque de devenir un exercice purement intellectuel ; à l'inverse, une spiritualité sans véritable fondement théologique peut se réduire à un "fast food spirituel" , qui apaise un instant sans nourrir en profondeur. Toute l'oeuvre de Rahner témoigne au contraire d'une unité profonde, loin de la "fissure" dénoncée par Hans Urs von Balthasar entre une "théologie à genoux" et une "théologie assise" . Ecrits dans la même période que des oeuvres majeures comme Esprit dans le monde, L'auditeur de la parole ou ses premiers travaux sur la grâce et la pénitence, ces textes montrent comment la prière et la pensée se fécondent mutuellement. Chez Rahner, la théologie naît d'une écoute : celle de la Parole de vérité déjà offerte, par grâce, au plus intime de l'homme. Un volume essentiel pour découvrir une pensée où la foi se vit autant qu'elle se réfléchit. Auteur d'une oeuvre inépuisable, Karl Rahner (1904-1984) est l'un des plus importants théologiens catholiques du xxe siècle. Profondément innovante, résolument oecuménique, sa théologie a permis de faire entrer le christianisme dans un dialogue fructueux et nécessaire avec la société contemporaine.

Par Karl Rahner
Chez Cerf

|

Auteur

Karl Rahner

Editeur

Cerf

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le chrétien en prière par Karl Rahner

Commenter ce livre

 

Le chrétien en prière

Karl Rahner trad. Robert Kremer

Paru le 08/10/2026

576 pages

Cerf

54,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204181075
9782204181075
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.