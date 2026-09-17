Le chrétien en prière

Les textes réunis dans ce volume, consacrés aux premiers écrits spirituels de Karl Rahner, offrent une théologie aussi profonde qu'accessible, nourrie tout autant par l'expérience de la foi que par l'exigence de la pensée. Ce volume 7 des OEuvres de Karl Rahner (1904-1984) rassemble des sermons, méditations et études théologiques rédigés entre 1937 et le milieu des années 1950. Il révèle combien, chez Rahner, réflexion théologique et vie spirituelle sont inséparables. Car une théologie privée de spiritualité risque de devenir un exercice purement intellectuel ; à l'inverse, une spiritualité sans véritable fondement théologique peut se réduire à un "fast food spirituel" , qui apaise un instant sans nourrir en profondeur. Toute l'oeuvre de Rahner témoigne au contraire d'une unité profonde, loin de la "fissure" dénoncée par Hans Urs von Balthasar entre une "théologie à genoux" et une "théologie assise" . Ecrits dans la même période que des oeuvres majeures comme Esprit dans le monde, L'auditeur de la parole ou ses premiers travaux sur la grâce et la pénitence, ces textes montrent comment la prière et la pensée se fécondent mutuellement. Chez Rahner, la théologie naît d'une écoute : celle de la Parole de vérité déjà offerte, par grâce, au plus intime de l'homme. Un volume essentiel pour découvrir une pensée où la foi se vit autant qu'elle se réfléchit. Auteur d'une oeuvre inépuisable, Karl Rahner (1904-1984) est l'un des plus importants théologiens catholiques du xxe siècle. Profondément innovante, résolument oecuménique, sa théologie a permis de faire entrer le christianisme dans un dialogue fructueux et nécessaire avec la société contemporaine.