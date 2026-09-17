L'imposture

Israël, "nazi et génocidaire" ? Qui a fabriqué cette contre-vérité insoutenable ? Quand a été opérée cette inversion éhontée de l'histoire ? Comment cette manipulation s'est imposée, des campus universitaires aux enceintes internationales ? Daniel Szeftel mène l'enquête. Il reconstitue la généalogie et la trajectoire de cette imposture. Il décrypte sa création dans la fusion entre le nationalisme arabe, l'islamisme naissant et le fascisme européen. Il déchiffre sa reformulation dans le langage de l'anticolonialisme, de Beyrouth à New York en passant par Moscou. Il décode sa consécration tous azimuts depuis. Jusqu'à la déflagration du 7 octobre 2023. Des Protocoles des Sages de Sion diffusés par le mufti de Jérusalem, allié de Hitler, aux guerres déchirant actuellement le Proche-Orient, Daniel Szeftel révèle ici comment l'antisémitisme change de vocabulaire sans changer de fonction. Et dévoile comme jamais le retournement accusatoire qui nourrit aujourd'hui la plus grande vague antisémite depuis 1945. Une investigation et une démonstration salutaires. Essayiste, Daniel Szeftel a écrit pour Franc-Tireur, Le Droit de Vivre et la revue K. Il intervient sur France Culture et participe aux travaux de plusieurs think tanks parmi lesquels la Fondation Jean-Jaurès et l'Institut Montaigne.