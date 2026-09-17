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#Essais

Le Songe

Xavier Loppinet

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Dans le silence de la nuit, certains rêves ne s'effacent pas. Quelle est la clef de ces images qui persistent, de ces paroles qui traversent le temps, de cette lumière intérieure qui ne s'éteint pas ? Depuis toujours, la Bible raconte des songes qui éclairent, avertissent ou orientent. Aujourd'hui encore, de nombreux croyants s'interrogent sur le sens de leurs rêves. Dans un constant dialogue entre les textes des Ecritures et de la tradition spirituelle et l'expérience même du lecteur, le frère Xavier Loppinet propose un chemin de discernement. Des Pères de l'Eglise à François de Sales, Jean Bosco, Thérèse de Lisieux et bien d'autres, il montre avec justesse que le songe authentique ne livre pas de réponses toutes faites : il ouvre un chemin, appelle à la liberté et invite à l'écoute de Dieu. Que les rêves nous fascinent ou nous laissent perplexes, voici des clés pour les accueillir avec justesse et découvrir ce qu'ils peuvent révéler de la relation entre Dieu et l'homme. Ni dictionnaire des rêves, ni traité de psychologie, ce livre offre une approche théologique claire, prudente et accessible pour apprendre à reconnaître, au coeur de nos nuits, ce qui peut devenir une lumière intérieure. Dominicain, docteur et enseignant en théologie, le frère Xavier Loppinet est l'auteur, au Cerf, de Pleurer sans pourquoi, de Mon chien me conduirat- il au Paradis ? et de Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du Livre. Dans chacun de ses livres, il s'attache à montrer comment Dieu se rend présent à tout homme avec ingéniosité.

Par Xavier Loppinet
Chez Cerf

|

Auteur

Xavier Loppinet

Editeur

Cerf

Genre

Théologie

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Le Songe

Xavier Loppinet

Paru le 17/09/2026

192 pages

Cerf

18,00 €

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