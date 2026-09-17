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#Roman jeunesse

Dans la peau (moisie) d'un zombie

Chrysostome Gourio, Gabriel Germain

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Es-tu prêt à devenir un vrai zombie (tout moisi) ? La plupart des humains ont été contaminés par un virus inconnu. Comme eux, tu es désormais un zombie ! Des scientifiques vous pourchassent les zombies avec un antidote pour vous guérir. Mais tu es très heureux comme ça et tu n'as pas du tout envie de redevenir humain ! Pour leur échapper, tu peux rejoindre un sanctuaire où tu seras en sécurité. Sauras-tu rejoindre le plus proche ?

Par Chrysostome Gourio, Gabriel Germain
Chez Nathan

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Auteur

Chrysostome Gourio, Gabriel Germain

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche

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Dans la peau (moisie) d'un zombie

Chrysostome Gourio, Gabriel Germain

Paru le 17/09/2026

96 pages

Nathan

6,95 €

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Scannez le code barre 9782095059705
9782095059705
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