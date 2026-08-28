"Rien n'est jamais perdu tant qu'on n'a pas abandonné. " Lors de la prise d'otages du casino, Lili a utilisé ses pouvoirs de télépathie pour sauver des otages. Bon ou mauvais choix ? Tout le monde s'empare du sujet pour donner son avis. Les critiques à l'encontre des supers-héros et de leurs pouvoirs sont de plus en plus nombreuses et virulentes. Les Supers sont exposés et font face à plusieurs ennemis insaisissables : non seulement l'IA du gouvernement ne cesse de se renforcer, mais la Psyforce est de nouveau à leurs trousses, prête à les capturer. Mat et Lili doivent fuir et rester à l'abri pendant que Martin, Alice et Al prennent les choses en main pour les protéger. Cependant, un accident se produit et les deux supers-héros font face à un ultime choix : vont-ils aller aider les humains qui sont en danger, même si cela s'apparente à un piège ?