L'enquête choc qui dénonce l'attitude des politiques, entre inertie, omerta et déni sur les dangers des pesticides ! Entre 2015 et 2021, dans un coin de campagne près de Nantes, 25 enfants développent un cancer. 7 meurent. Les autorités concluent à l'absence de cause identifiable. Les familles, elles, refusent de croire au hasard. Ailleurs, d'autres enfants sont touchés par des maladies rares, inexpliquées... Pendant des années, les familles et leurs proches enquêtent. Elles découvrent un labyrinthe de procédures, d'expertises contradictoires, de silences institutionnels et d'intérêts économiques. A chaque nouvelle piste, la même question revient : qui protège réellement la santé publique ? Chercheuse en toxicologie, Laurence Huc raconte de l'intérieur ce que deviennent les alertes sanitaires lorsqu'elles dérangent. Son enquête dessine le portrait d'une société confrontée à ses propres pollutions et d'un système qui peine à regarder leurs conséquences en face. Une histoire vraie. Un combat pour la vérité. Et une question qui nous concerne toutes et tous : combien d'enfants faudra-t-il encore avant d'agir sur l'utilisation des pesticides ?