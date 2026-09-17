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Les Ecrivains et l'argent

Martial Poirson, Collectifs

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Il attise les passions, provoque la ruine, corrompt les âmes, fait et défait les existences. Il jette ses reflets dorés dans nos imaginaires, et avec eux de vénéneuses promesses de réussite. A la fois instrument, symbole et mythe, il façonne nos rêves, nos peurs et nos destinées. Il n'achète pas tout, mais depuis deux mille cinq cents ans il hante certains des plus beaux textes de la littérature mondiale. Réunissant cent trente auteurs venus de toutes les époques et de tous les horizons, cette anthologie compose un dialogue avec l'une des forces les plus puissantes - et les plus mystérieuses - qui gouvernent nos vies. L'argent ne dort jamais ; la littérature non plus. En complément : "Quand les économistes s'emparent de la littérature", "L'argent dans les littératures mondiales", Index des thèmes et notions associés à l'argent.

Par Martial Poirson, Collectifs
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Martial Poirson, Collectifs

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Histoire littéraire

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Les Ecrivains et l'argent

Martial Poirson, Collectifs

Paru le 17/09/2026

626 pages

Editions Gallimard

10,50 €

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Scannez le code barre 9782073073754
9782073073754
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