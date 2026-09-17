Les Ecrivains et l'argent

Il attise les passions, provoque la ruine, corrompt les âmes, fait et défait les existences. Il jette ses reflets dorés dans nos imaginaires, et avec eux de vénéneuses promesses de réussite. A la fois instrument, symbole et mythe, il façonne nos rêves, nos peurs et nos destinées. Il n'achète pas tout, mais depuis deux mille cinq cents ans il hante certains des plus beaux textes de la littérature mondiale. Réunissant cent trente auteurs venus de toutes les époques et de tous les horizons, cette anthologie compose un dialogue avec l'une des forces les plus puissantes - et les plus mystérieuses - qui gouvernent nos vies. L'argent ne dort jamais ; la littérature non plus. En complément : "Quand les économistes s'emparent de la littérature", "L'argent dans les littératures mondiales", Index des thèmes et notions associés à l'argent.